На трассе под Саратовом «КамАЗ» насмерть сбил человека

СЕГОДНЯ 20:45 2019-12-26T20:45:01+03:00

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На трасе Сызрань – Саратов – Пристанное – Ершов – Озинки – Казахстан вечером 26 декабря был насмерть сбит человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в 19:30 на 330-м километре.

По предварительной версии, автомобиль «КамАЗ» под управлением 33-летнего водителя, сбил 65-летнего пешехода, который шел в попутном направлении.

Пострадавший скончался на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU