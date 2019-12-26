На трассе под Саратовом «КамАЗ» насмерть сбил человека
Пешеход шел в попутном направлении
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На трасе Сызрань – Саратов – Пристанное – Ершов – Озинки – Казахстан вечером 26 декабря был насмерть сбит человек.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в 19:30 на 330-м километре.
По предварительной версии, автомобиль «КамАЗ» под управлением 33-летнего водителя, сбил 65-летнего пешехода, который шел в попутном направлении.
Пострадавший скончался на месте.
ИСТОЧНИК KP.RU