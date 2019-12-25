2019-12-25T14:56:03+03:00
Происшествия

Названы самые популярные места закладки наркотиков в Саратове

Начальник полиции призвал сразу сообщать о подозрительных людях с фонариками
Екатерина Семенова
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На пресс-конференции в «КП-Саратов», которая прошла 25 декабря, были озвучены данные по статистике наркопреступности в региона.

- Проблема наркопреступности — это проблема всех субъектов России, — отметил начальник УМВД Саратова Андрей Чепурной.

За 11 месяцев 2019 года в Саратовской области было возбуждено 1 107 дел по наркопреступления. Это на 10,9% больше уровня за налогичный период прошлого года. Изъято 57 кг наркотиков.

- Особую тревогу вызывают лица, занимающиеся тайниковыми закладками, — отметил Чепурной.

За январь-ноябрь таких было задержано 196 человек. Полиция изъяла 1 185 закладок.

- Основными местами закладки наркотиков являются дворы жилых домов, палисадники, лесные массивы. Если вы увидете подозрительных лиц, с фонариками, то сразу звоните в полицию, — заявил начальник У МВД Саратова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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