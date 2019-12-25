Пьяный саратовец взял жену в заложники

СЕГОДНЯ 12:48 2019-12-25T13:14:58+03:00

После переговоров он ударил женщину ножом и спрыгнул с третьего этажа

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В Заводском районе Саратова мужчина взял жену в заложники.

Как сообщили «КП-Саратов» в УМВД региона, ЧП случилось на улице Огородная.

По предварительной версии, мужчина был пьян. Сначала он запер женщину в квартире, не позволяя выйти и угрожая убить. С ним были начаты переговоры, которые длились несколько часов.

После этого мужчина ударил супругу ножом и спрыгнул из окна квартиры на третьем этаже.

- Мы выезжали на случай, когда мужчина закрылся в квартире в доме на Огородной вместе с женщиной, которой он нанес ранение режущим предметом. После этого он выпрыгнул в окно на улицу. На месте находится медицинская бригада, специалисты облспаса, которые вместе с медиками «скорой помощи» оказали профессиональную помощь и госпитализировали обоих. Там же работали специалисты горспаса, полиция, — рассказал «КП-Саратов» руководитель областной службы спасения Юрий Юрин.

Стражи порядка разбираются в обстоятельствах преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU