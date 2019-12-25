2019-12-25T13:06:15+03:00
Происшествия

«Скорая помощь» Саратова: Обычно к нам поступают адекватные люди

Однако в Новый год граждане не думают о последствиях
Дарья Вострикова
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В Саратове прошла пресс-конференция представителей служб, ответственных за безопасность жителей Саратовской области в новогодний период.

- Этот праздник приносит проблемы, с которыми люди не готовы встретиться. Это время волшебства и многие решают выпить лишнего, добавить огня, вспышек. Травмы, падения на скользкой поверхности, ожоги, обморожения — результаты несоблюдения простых правил безопасности, — рассказал Юрий Резник, замглавврача Саратовской городской станции скорой медицинской помощи на сегодняшней пресс-конференции.

Обычно к медикам попадают люди адекватные, которые понимали, что творят, но не подумали, что будет.

Про Новый год Резник отметил, что для врачей это время «шторм».

Юрий Резник призвал граждан: тем, кто долгое время собирается быть на открытом воздухе, нужно надеть 3-4 предмета одежды, это согреет лучше, чем шерстяной свитер. Обувь должна быть как минимум на размер больше, чем вы привыкли.

Нужно контролировать себя и товарищей — изменился ли цвет кожи и ее чувствительность. Белый цвет кожного покрова является важным и тревожным фактором. Пострадавшего лучше как можно быстрее поместить в тепло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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