В Ершове сгорел магазин «Бристоль»
Огонь охватил торговый зал
Изменить размер текста:
В Ершове Саратовской области днем 24 декабря горел алкогольный магазин.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, огонь охватил магазин «Бристоль» на улице Гоголя.
Сигнал о возгорании поступил дежурному в 12:41. На место выехали два расчета и шесть человек личного состава.
Горели потолок и помещение торгового зала. Площадь пожара составила 16 кв. м. По предварительной версии, причиной ЧП стала неправильная эксплуатация электрооборудования.
ИСТОЧНИК KP.RU