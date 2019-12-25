В Ершове сгорел магазин «Бристоль»

СЕГОДНЯ 10:32 2019-12-25T12:27:27+03:00

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В Ершове Саратовской области днем 24 декабря горел алкогольный магазин.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, огонь охватил магазин «Бристоль» на улице Гоголя.

Сигнал о возгорании поступил дежурному в 12:41. На место выехали два расчета и шесть человек личного состава.

Горели потолок и помещение торгового зала. Площадь пожара составила 16 кв. м. По предварительной версии, причиной ЧП стала неправильная эксплуатация электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU