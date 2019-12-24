В саратовском театре драмы появился «Рождественский фантом»

СЕГОДНЯ 18:33 2019-12-24T19:44:23+03:00

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24 декабря на сцене Саратовского театра драмы состоялась премьера новогоднего спектакля «Рождественский фантом» по мотивам новеллы Оскара Уайльда «Кентервильское привидение». Режиссером-постановщиком выступила Любовь Баголей.

Перед показом спектакля в фойе театра состоялась интермедия для детей. Снегурочка и охотники за привидениями вступили в борьбу со злыми силами. Ребята с интересом следили за происходящим и ждали спасения Деда Мороза. Вскоре он вышел к детям и, благодаря совместным усилиям, на новогодней елке зажглись разноцветные огни.

Фото Армена Осипяна

Новелла «Кентервильское привидение» английского писателя и драматурга Оскара Уайльда впервые была опубликована в 1887 году. Первое прозаическое произведение автора затрагивает проблему взаимодействия американской и европейской цивилизации. Оскар Уайльд писал: «Цель искусства — поучать, развлекая». Новый спектакль театра драмы становится еще одним доказательством его слов.

Фото Армена Осипяна

Действие спектакля происходит в Шотландии. Сценическое оформление перемещает зрителей в старинный особняк. Художником-постановщиком выступил Юрий Наместников. Лорд Кентервиль в исполнении Заслуженного артиста России Владимира Назарова продает замок полный ужасов и мистики семье американцев. Перед сделкой владелец предупреждает их о привидении, которое обитает в доме, но семью это совершенно не пугает. Лорд торжествует, замок со страшными скрипами и постоянными перемещениями наконец ему больше не принадлежит. Домоправительница мисс Шарлотта (заслуженная актриса России Елена Блохина/Лариса Уварова) остается в доме и встречает семью Отис.

Фото Армена Осипяна

Мистер Герберт Отис (Андрей Казаков) и Миссис Шерил Отис (Светлана Москвина/Зоя Юдина) вместе со своими детьми: Вашингтоном (Сергей Ванин), Вирджинией (Дарья Ревина) и близнецами Кентукки и Оклахома (Екатерина Локтионова и Анастасия Парамонова) начинают свое невероятные приключения в замке. Атмосферный спектакль театра драмы наполнен завораживающей музыкой, волшебной анимацией и оригинальными пластическими решениями. Зрители с восторгом следили за чудом, которое происходило на сцене. Шалости близнецов больше всего веселили присутствующих в зале ребят.

Фото Армена Осипяна

Призрак сэра Джона Симона де Кентервиля исполняли сразу четыре актера: Арарат Айвазян, Алексей Крыгин, Максим Локтионов и Илья Ульянчев. Благодаря возможностям сцены каждое его появление становилось захватывающим и волнительным. Спасти семью решается дочь хозяина Вирджиния. Дарья Ревина полностью погружается в образ своей героини и заставляет зрителей сопереживать каждому ее поступку. Она влюбляется в герцога Чеширского (Александр Островной) и пытается помочь приведению обрести вечный покой. Завершается спектакль трогательной сценой.

Фото Армена Осипяна

Спектакль «Рождественский фантом» заставляет поверить в волшебство каждого присутствующего в зале. Произведения Оскара Уайльда любят представители всех поколений. Красочные костюмы и декорации, завораживающие спецэффекты, игра актеров, оригинальные режиссерские находки и взятый за основу текст делают спектакль Любови Баголей захватывающим и запоминающимся. Следующие показы состоятся 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU