В Саратове прошла елка для детей из малообеспеченных и многодетных семей

СЕГОДНЯ 15:48 2019-12-24T15:48:38+03:00

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В Саратове 21 декабря прошла елка для детей из малообеспеченных, многодетных и неполных семей, а также детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и ребят с ограниченными возможностями здоровья под патронатом главы города.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, в ТЮЗе им. Ю.П. Киселева собрались 610 человек.

Ребята увидели интерактивное представление с участием деда Мороза и Снегурочки, посмотрели современную постановку «Наша золушка».

Перед началом спектакля мэр поздравил гостей мероприятия с наступающим Новым Годом.

ИСТОЧНИК KP.RU