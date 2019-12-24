В Ртищеве мужчина убил собутыльника за оскорбление его сожительницы

СЕГОДНЯ 14:43 2019-12-24T14:43:42+03:00

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В Ртищеве Саратовской области направлено в суд уголовное дело по факту убийства.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемый — 32-летний местный житель.

По версии следствия, 4 ноября мужчина распивал алкоголь с сожительницей и тремя приятелями. Между ним и одним из гостей вспыхнула ссора из-за грубости в адрес дамы. Заступившись за женщину, хозяин дома воткнул нож в грудь 47-летнего обидчика.

Другой гость выбежал на улице и с телефона прохожего вызвал «скорую помощь». Однако потерпевший скончался при госпитализации.

Обвиняемый признался и был арестован.

ИСТОЧНИК KP.RU