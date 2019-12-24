В Ртищеве мужчина убил собутыльника за оскорбление его сожительницы
В Ртищеве Саратовской области направлено в суд уголовное дело по факту убийства.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемый — 32-летний местный житель.
По версии следствия, 4 ноября мужчина распивал алкоголь с сожительницей и тремя приятелями. Между ним и одним из гостей вспыхнула ссора из-за грубости в адрес дамы. Заступившись за женщину, хозяин дома воткнул нож в грудь 47-летнего обидчика.
Другой гость выбежал на улице и с телефона прохожего вызвал «скорую помощь». Однако потерпевший скончался при госпитализации.
Обвиняемый признался и был арестован.
ИСТОЧНИК KP.RU