Из Энгельса в Саратов пустят рельсовый автобус

СЕГОДНЯ 13:58 2019-12-24T13:58:33+03:00

Время на переезд между городами значительно сократиться

Изменить размер текста: A A

Начальник ПривЖД Сергей Альмеев 24 декабря рассказал журналистам, что прорабатывается вопрос пуска рельсового автобуса, который будет соединять Энгельс с Саратовом. Ранее такая электричка была.

В минувший четверг уже состоялась пробная поездка на рельсовом автобусе от вокзала Саратова до станции Покровск в Энгельсе. По времени весь путь занял 36 минут. По словам Альмеева, из Летного городка до Саратова такая поездка займет около часа. Это намного быстрее, чем ехать через автомобильный мост на общественном транспорте.

Сейчас решается вопрос о стоимости билета на рельсовый автобус.

ИСТОЧНИК KP.RU