В Саратовской области за год 1 018 человек сменили имена

СЕГОДНЯ 12:57 2019-12-24T15:36:57+03:00

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Сегодня, 24 декабря, начальник управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева рассказала о количестве смен имен в регионе.

Так, 1018 жителей Саратовской области в 2019 году сменили имена. Примеры: ВарвАра на ВАрвару, была Ольга стала Олиемма, Анна переименовалась в Амину.

- Изменения фамилий бывают абсолютно разные. Мы не говорим о смене в связи с браком. Так, человек сменил фамилию на Фролов, другой — на Ларина. Их старые фамилии казались им неблагозвучными, — рассказала начальник управления ЗАГС Юлия Пономарева.

Из необычных — в регионе появилась девушка по фамилии Берваго и мужчина по фамилии Лин.

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ИСТОЧНИК KP.RU