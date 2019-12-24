В Балакове подросток из интерната ограбил ребенка

СЕГОДНЯ 12:26 2019-12-24T12:26:43+03:00

Он попросил позвонить и не отдал мобильник

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В Балакове Саратовской области вчера, 23 декабря, полиция доставила в отдел подозреваемого в ограблении.

- Заявление 38-летней женщины поступило в 17:00 в тот же день. Она рассказала, что в период с 14:40 до 15:00 у дома №33 по проспекту Героев неизвестный попросил телефон Philips у ее сына-четвероклассника, чтобы позвонить, и не отдал, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Правоохранители поймали 15-летнего ученика девятого класса школы-интерната и забрали у него похищенный мобильник.

В отношении подростка возбудили уголовное дело за грабеж и выписали подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU