В Саратовской области родились Адам и Ева

СЕГОДНЯ 11:41 2019-12-24T15:16:01+03:00

Всего в Саратовской области на свет появилось более 18 тыс. малышей

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Сегодня, 24 декабря, начальник управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева рассказала, сколько появилось новорожденных в Саратовской области.

Всего родилось 18 706 малышей, меньше на 9,8%, чем в прошлом году. Это 9 634 мальчика (51,5%) и 9 072 (48,5%) девочки.

Чаще всего мамами становились женщины в возрасте от 30 лет и старше — (45%), на втором месте те, кому от 25 до 29 лет (32%), далее — от 18 до 24 лет (21,7%).

Популярные имена среди мальчиков:

Артем, Александр, Максим, Иван, Матвей, у девочек — София, Марина, Виктория, Анна, Полина.

Необычные имена, которые дали родители своим детям в нашем регионе: Доминик, Радмир, Аристарх, Адам, Климентий, Марсель, Анри, Гавриил. Число представительниц прекрасного пола пополнили Ева, Евангелина, Амелия, Глафира, Алесия, Радмила, Аврора, Устинья, Аксинья, Джульетта, Соломона.

ИСТОЧНИК KP.RU