В Энгельсе хозяйка чуть не сожгла собственную кухню
Площадь пожара составила 1 кв. м
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На улице Тургенева в Энгельсе вчера вечером, 23 декабря, произошел пожар.
- Сигнал о возгорании в 11-квартирном доме поступил в 18:20. На место выехали две единицы техники и семь человек, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС по Саратовской области.
Оказалось, что горели вещи на кухне. Площадь пожара — 1 кв. м. Предположительно, он произошел из-за неосторожного обращения хозяйки с огнем.
ИСТОЧНИК KP.RU