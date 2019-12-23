В кафе Энгельса открыли стрельбу
Пострадали три человека
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В Энгельсе Саратовской области утро понедельника началось со стрельбы.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ГУ МВД региона, возник конфликт в одном из кафе.
По предварительным данным, речь идет о заведении «Барселона» на улице Расковой. Якобы, конфликт возник между посетителями и персонала. Под огонь из травматического оружия попали сотрудница и двое посетителей.
Начата проверка.
Напомним, вечером в субботу, 21 декабря, в Саратове застрелили полицейского.
ИСТОЧНИК KP.RU