В кафе Энгельса открыли стрельбу

СЕГОДНЯ 12:14 2019-12-23T12:14:54+03:00

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В Энгельсе Саратовской области утро понедельника началось со стрельбы.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ГУ МВД региона, возник конфликт в одном из кафе.

По предварительным данным, речь идет о заведении «Барселона» на улице Расковой. Якобы, конфликт возник между посетителями и персонала. Под огонь из травматического оружия попали сотрудница и двое посетителей.

Начата проверка.

Напомним, вечером в субботу, 21 декабря, в Саратове застрелили полицейского.

ИСТОЧНИК KP.RU