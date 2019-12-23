В Ершове семья с двумя детьми госпитализирована из-за неисправного котла

СЕГОДНЯ 12:00 2019-12-23T12:00:01+03:00

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В Ершове Саратовской области семья отравилась газом.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения региона, 45-летнего мужчину, 31-летнюю женщину и двух детей 4 и 11-ти лет доставили в одно из медучреждений.

Мужчина и женщина, а также старший ребенок были отпущены сразу после осмотра. Младшего ребенка оставили в больнице на ночь, но утром тоже отпустили.

По предварительным данным, в доме мог быть неисправен отопительный котел.

ИСТОЧНИК KP.RU