2019-12-23T11:15:17+03:00
Общество

Лесхозы Саратовской области оснастили новой техникой

В ближайшие годы планируется полностью закрыть потребность в машинах
Екатерина Семенова
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Лесхозы Саратовской области получили новую технику.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора, сегодня, 23 декабря, Валерий Радаев вручил 30 единиц техники.

Это 13 пожарных автоцистерн, 10 грузовиков, пять пассажирских авто, бульдозер и тягач с прицепом.

Они отправятся в лесхозы Аркадакского, Аткарского, Саратовского, Балашовского, Балтайского, Вольского, Калининского, Лысогорского, Ртищевского, Марксовского, Новобурасского, Петровского, Пугачевского районов.

- В этом году мы уже дважды вручали по 30 единиц техники. Саратовская область — малолесный регион, лес имеет у нас особое экологическое значение, и его нужно особенно беречь. Поэтому в ближайшие годы мы на 100% закроем потребность лесхозов в новой технике, — заявил губернатор.

Всего в 2019 году для обеспечения эффективной охраны лесов от пожаров и оснащения лесхозов было приобретено 99 единиц лесопожарной и специализированной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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