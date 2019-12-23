2019-12-23T08:35:19+03:00
Происшествия

Парень обокрал жителя Заводского района на 145 тыс. рублей

Гражданин забрал лодочные моторы, колеса и велосипед
Дарья Вострикова
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Полиция Заводского района раскрыла кражу у 50-летнего мужчины.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 30 ноября по 8 декабря неизвестные сломали замок на воротах гаража в ГСК «Заречный» на улице Хомяковой и унесли оттуда его вещи.

Пропали лодочные моторы, 12 колес и горный велосипед.

Сумма ущерба составила 145 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 25-летний гражданин, который до этого был оштрафован за кражу.

Мужчина признался в содеянном, на него завели уголовное дело, после чего отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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