Парень обокрал жителя Заводского района на 145 тыс. рублей
Гражданин забрал лодочные моторы, колеса и велосипед
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Полиция Заводского района раскрыла кражу у 50-летнего мужчины.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 30 ноября по 8 декабря неизвестные сломали замок на воротах гаража в ГСК «Заречный» на улице Хомяковой и унесли оттуда его вещи.
Пропали лодочные моторы, 12 колес и горный велосипед.
Сумма ущерба составила 145 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 25-летний гражданин, который до этого был оштрафован за кражу.
Мужчина признался в содеянном, на него завели уголовное дело, после чего отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU