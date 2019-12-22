В театре «Версия» состоялась премьера сказки от автора «Ежика в тумане»

СЕГОДНЯ 15:59 2019-12-22T17:06:13+03:00

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Саратовский муниципальный Новый драматический театр «Версия» в преддверии нового года порадует маленьких зрителей и их родителей сказкой «По зеленым холмам океана» по произведению Сергея Козлова. Премьерные показы состоялись 21 декабря. Режиссером новой постановки выступил артист театра Илья Слюдачев.

Театр обратился к сказке Сергея Козлова, известного по рассказу и сценарию к одноименному мультфильму «Ежик в тумане». Произведения Козлова уникальны, глубоки и талантливы. Его тексты переводят во Франции, Германии, Голландии и других странах. Сказка «По зеленым холмам океана» такая же проникновенная, как и другие произведения автора.

Фото Армена Осипяна

Новый спектакль театра «Версия» начинается с небольшой интермедии, в которой участвуют сказочные персонажи. Артисты приглашают на сцену детей и обыгрывают с ними музыкальную сценку. А Дед Мороз (Андрей Ханжов) сопровождает ее игрой на саксофоне. «По зеленым холмам океана» - это спектакль-подарок от Деда Мороза.

Фото Армена Осипяна

Старый морской Волк (Александр Демидов) в поисках мечты перестраивает свой дом в настоящий корабль и набирает себе команду. Первой в ней оказывается Зайка (Валентина Башкатова), которая отлично играет на барабане. Команда разбойников Лиса (Валентина Домникова), Ворон (Александр Котелков) и Сова (Екатерина Серебренникова) смеются над Зайкой и не верят тому, что корабль Волка может поплыть посуху. Но Волк уверен: «Вы увидите: зацветут васильки, распустятся колокольчики, закричат чайки, и мой дом, мой бриг, мой корабль поплывет из моря осени через океан снега к зеленому архипелагу весны!».

Фото Армена Осипяна

Спектакль «По зеленым холмам океана» рассказывает о том, как важно иметь настоящего друга и как с приобретением дружбы может осуществиться главная мечта. Маленькие зрители внимательно следили за происходящим на сцене и сопереживали Волку и Зайке.

Музыкальное оформление к спектаклю подготовил артист театра Александр Демидов. Ребята после постановки напевали песни, которые исполняли актеры. Над оригинальными костюмами работала Валентина Домникова. Художник-постановщик спектакля Юлий Ридель

Фото Армена Осипяна

«По зеленым холмам океана» искренний и теплый спектакль о дружбе, мечте и вере в себя.

Следующие показы состоятся 24, 25, 26, 27, 28, 29 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU