На дни открытых дверей в технопарк Саратова приехали свыше 600 детей

СЕГОДНЯ 08:16 2019-12-21T08:16:07+03:00

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На этой неделе, 16 декабря, свои двери открыл первый в Саратовской области детский технопарк «Кванториум» на площадках СГТУ имени Гагарина. На торжественной церемонии открытия символическую шестеренку с памятной надписью гостям преподнес робот, уже собранный в учреждении.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования Саратовской области, такая возможность появилась в рамках нацпроекта «Образование», инициированного майским указом Президента России Владимира Путина и реализуемого при поддержке и под контролем главы региона Валерия Радаева.

Технопарк работает по направлениям: IT-квантум, Промробоквантум, VR/AR-квантум, Наноквантум, Энерджиквантум, Хайтек.

Отметим, что 19 и 20 декабря в саратовском детском технопарке прошли Дни открытых дверей, приуроченные к марафону открытия технопарков в России. Кванториум посетили более 600 детей из Саратова и области.

Так, в 2020 году в рамках реализации нацпроекта «Образование» в Саратовской области появится первый мобильный кванториум – передвижной комплекс, оснащенный оборудованием, программным обеспечением и программами обучения инженерной направленности. Это расширит географию участников инженерных и научных фестивалей и соревнований, проводимых в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU