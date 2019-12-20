Горящий склад в Саратове тушили 32 пожарных

СЕГОДНЯ 13:03 2019-12-20T13:03:02+03:00

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Вчера, 19 декабря, 32 пожарных и восемь единиц техники выехали на возгорание склада, расположенного на Белоглинской улице в Октябрьском районе Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, по предварительным данным огонь вспыхнул в результате несоблюдения правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.

Возгорание стеллажей с пищевой продукцией на площади 30 кв.м ликвидировано.

ИСТОЧНИК KP.RU