2019-12-20T12:26:07+03:00
Происшествия

В Алгае детей перевозили подозрительные водители

Граждане не проходили обязательное психиатрическое освидетельствование
Дарья Вострикова
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Прокуратура Александрово-Гайского района выявила нарушения соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения при осуществлении перевозок детей.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, установлено, что в муниципальных образовательных учреждениях района в нарушение требований федерального законодательства обязательное психиатрическое освидетельствование водителей не проведено.

Руководители учреждений получали представления, однако ситуация не менялась.

Тогда прокуратур обратилась в суд с шестью исками об обязании водителей пройти процедуру. Эти требования удовлетворены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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