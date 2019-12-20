Сегодня глава саратовского облспаса отмечает день рождения
Юрию Юрину исполнилось 42 года
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Сегодня, 20 декабря, начальнику саратовского облспаса Юрию Юрину исполнилось 42 года.
Он родился в областном центре, служил два года, начиная с 1996, в Российской армии.
В апреле 2003 начал учиться на спасателя в ОГУ «Служба спасения Саратовской области», получил классификацию «Спасатель I класса» в 2008.
Руководить Службой спасения Саратовской области стал в марте 2015 года.
Юрий Юрин награжден медалями за отличие в ликвидации последствий ЧС, за отвагу на пожаре, нагрудным знаком МЧС России «За заслуги».
ИСТОЧНИК KP.RU