Сегодня глава саратовского облспаса отмечает день рождения

СЕГОДНЯ 10:41 2019-12-20T10:41:53+03:00

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Сегодня, 20 декабря, начальнику саратовского облспаса Юрию Юрину исполнилось 42 года.

Он родился в областном центре, служил два года, начиная с 1996, в Российской армии.

В апреле 2003 начал учиться на спасателя в ОГУ «Служба спасения Саратовской области», получил классификацию «Спасатель I класса» в 2008.

Руководить Службой спасения Саратовской области стал в марте 2015 года.

Юрий Юрин награжден медалями за отличие в ликвидации последствий ЧС, за отвагу на пожаре, нагрудным знаком МЧС России «За заслуги».

ИСТОЧНИК KP.RU