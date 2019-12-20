В «Грозди» Саратова продавали просроченные молоко и пельмени
Нарушения выявила прокуратура
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Прокуратура Волжского района выявила нарушения соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о защите прав потребителей.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, в магазине «Гроздь» ООО «Центр реструктуризации» продавали просроченные пельмени с мясом и молоко.
Молоко, сосиски и пельмени продавали без сопроводительных документов.
Руководитель центра получил представление, после чего нарушения устранили, а виновника привлекли к ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU