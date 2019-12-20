Во дворце бракосочетаний Саратова прошли ночная регистрация в стиле театра

СЕГОДНЯ 08:27 2019-12-20T08:27:27+03:00

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Вчера, 19 декабря, во Дворце бракосочетаний Саратова прошли ночные регистрации.

Свои отношения решили узаконить девять пар. Для них состоялась церемония в стиле театральной постановки «Бенефис любви» с участием актеров.

В этом году местные жители сами выбрали такую тематику мероприятия в пабликах в соцсетях. Такие церемонии проходят пятый год подряд, каждый из которых под тематику года.

Напомним, что это была последняя зеркальная дата 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU