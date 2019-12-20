Во дворце бракосочетаний Саратова прошли ночная регистрация в стиле театра
Свою судьбу решили связать девять пар
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Вчера, 19 декабря, во Дворце бракосочетаний Саратова прошли ночные регистрации.
Свои отношения решили узаконить девять пар. Для них состоялась церемония в стиле театральной постановки «Бенефис любви» с участием актеров.
В этом году местные жители сами выбрали такую тематику мероприятия в пабликах в соцсетях. Такие церемонии проходят пятый год подряд, каждый из которых под тематику года.
Напомним, что это была последняя зеркальная дата 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU