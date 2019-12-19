2019-12-19T14:02:58+03:00
Происшествия

В Саратове иномарка наехала на группу пешеходов — двух женщин с детьми

Одна женщина госпитализирована
Екатерина Семенова
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В Саратове сбиты две женщины с детьми.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария произошла на пешеходном переходе возле дома №16 по улице Клочкова, в районе СГТУ.

По предварительной информации, автомобиль Mitsubishi сбил женщину в возрасте 38-ми лет. Она была госпитализирована.

Кроме того, очевидцы отметили, что под колеса едва не попала вторая женщина и двое детей, которые шли все вместе.

На месте работают областные спасатели, медики «скорой помощи», сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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