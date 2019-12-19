В Саратове иномарка наехала на группу пешеходов — двух женщин с детьми
Одна женщина госпитализирована
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В Саратове сбиты две женщины с детьми.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария произошла на пешеходном переходе возле дома №16 по улице Клочкова, в районе СГТУ.
По предварительной информации, автомобиль Mitsubishi сбил женщину в возрасте 38-ми лет. Она была госпитализирована.
Кроме того, очевидцы отметили, что под колеса едва не попала вторая женщина и двое детей, которые шли все вместе.
На месте работают областные спасатели, медики «скорой помощи», сотрудники полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU