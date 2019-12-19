В Энгельсе мужчина потребовал от родственников подсудимого 600 тыс. рублей
В Энгельсе Саратовской области в суд направлено уголовное дело по факту мошенничества.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемый — 54-летний местный житель.
По версии следствия, мужчина обратился к родственникам человека, который попал под уголовное преследование по особо тяжкому преступлению. 54-летний гражданин предложил посодействовать в освобождении того из-под стражи, а также вынудить потерпевшую сторону изменить показания. Для этого, как он заверил, у него есть необходимые связи и влияние.
Злоумышленник потребовал от родственников обвиняемого 600 тыс. рублей. Причем большая часть из них, полмиллиона, якобы должны были пойти на подкуп должностных лиц, а оставшиеся 100 тыс. рублей — потерпевшим.
На самом деле мужчина планировал присвоить всю сумму, считает следствие.
Изначально родственники обвиняемого согласились, но впоследствии обратился в правоохранительные органы. В итоге, передача первой части суммы в 200 тыс. рублей прошла под контролем оперативников МУ МВД Энгельсское.
Свою вину мужчина не признал.
ИСТОЧНИК KP.RU