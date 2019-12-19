2019-12-19T10:15:25+03:00
Происшествия

В Энгельсе мужчина потребовал от родственников подсудимого 600 тыс. рублей

Он пообещал подкупить потерпевших по уголовному делу
Екатерина Семенова
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В Энгельсе Саратовской области в суд направлено уголовное дело по факту мошенничества.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемый — 54-летний местный житель.

По версии следствия, мужчина обратился к родственникам человека, который попал под уголовное преследование по особо тяжкому преступлению. 54-летний гражданин предложил посодействовать в освобождении того из-под стражи, а также вынудить потерпевшую сторону изменить показания. Для этого, как он заверил, у него есть необходимые связи и влияние.

Злоумышленник потребовал от родственников обвиняемого 600 тыс. рублей. Причем большая часть из них, полмиллиона, якобы должны были пойти на подкуп должностных лиц, а оставшиеся 100 тыс. рублей — потерпевшим.

На самом деле мужчина планировал присвоить всю сумму, считает следствие.

Изначально родственники обвиняемого согласились, но впоследствии обратился в правоохранительные органы. В итоге, передача первой части суммы в 200 тыс. рублей прошла под контролем оперативников МУ МВД Энгельсское.

Свою вину мужчина не признал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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