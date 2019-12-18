Два саратовских университета вошли в ТОП-100 лучших вузов России
Согласно рейтингу агенства RAEX СГУ и СГМУ вошли в ТОП-100 лучших вузов России.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования региона, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского занимает в рейтинге 84 позицию. Саратовской государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского расположился на 87 строчке.
Учебные заведения оценивали на основании анализа статистических показателей и результатов онлайн-опросов следующих целевых групп: студентов и выпускников, представителей академического и научного сообществ, представителей компаний-работодателей. В качестве статистической информации используются данные анкетирования вузов, наукометрические показатели и сведения из открытых источников.
ИСТОЧНИК KP.RU