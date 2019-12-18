2019-12-18T17:16:19+03:00
Общество

Два саратовских университета вошли в ТОП-100 лучших вузов России

СГУ и СГМУ заняли места девятой десятки рейтинга
Дарья Вострикова
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Согласно рейтингу агенства RAEX СГУ и СГМУ вошли в ТОП-100 лучших вузов России.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования региона, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского занимает в рейтинге 84 позицию. Саратовской государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского расположился на 87 строчке.

Учебные заведения оценивали на основании анализа статистических показателей и результатов онлайн-опросов следующих целевых групп: студентов и выпускников, представителей академического и научного сообществ, представителей компаний-работодателей. В качестве статистической информации используются данные анкетирования вузов, наукометрические показатели и сведения из открытых источников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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