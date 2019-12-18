Вышла покурить и умерла: подробности трагедии в центре Саратова

СЕГОДНЯ 16:54 2019-12-18T16:54:24+03:00

Личность разбившейся женщины пока не установлена

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Сегодня, 18 декабря, в центре Саратова оборвалась жизнь девушки.

Как сообщил «КП-Саратов» источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, гражданка выпала из окна подъезда девятого этажа дома 59\65 на улице Большая Казачья.

Молодая женщина, на вид которой 30-35 лет, была одета в футболку и трусы, обута в тапочки. Именно в таком виде ее обнаружили лежащей на земле.

Как сообщили источники, вероятно, гражданка упала в тот момент, когда курила на подоконнике. Предсмертной записки на месте трагедии не обнаружено.

До сих пор личность погибшей не установлена.

ИСТОЧНИК KP.RU