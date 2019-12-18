В Балаково «Ока» попала под «буханку»
Малолитражка не уступила УАЗу при повороте
Фото с сайта https://www.sutynews.ru/
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Сегодня, 18 декабря, около 13:50 у дома №3\3 на Тернавской улице в Балаково произошла авария.
https://www.sutynews.ru/
Как рассказали «КП-Саратов» в ГИБДД по Саратовской области, по предварительным данным, водитель «Оки» при повороте налево не уступил «буханке», автомобилю марки УАЗ, который ехал прямо. Из-за этого произошло столкновения.
В результате аварии водителя и пассажира малолитражки госпитализировали.
ИСТОЧНИК KP.RU