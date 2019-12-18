В Балаково «Ока» попала под «буханку»

СЕГОДНЯ 15:22 2019-12-18T15:28:59+03:00

Малолитражка не уступила УАЗу при повороте

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Сегодня, 18 декабря, около 13:50 у дома №3\3 на Тернавской улице в Балаково произошла авария.

https://www.sutynews.ru/

Как рассказали «КП-Саратов» в ГИБДД по Саратовской области, по предварительным данным, водитель «Оки» при повороте налево не уступил «буханке», автомобилю марки УАЗ, который ехал прямо. Из-за этого произошло столкновения.

В результате аварии водителя и пассажира малолитражки госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU