Установлена личность женщины-автохама, которая провезла на капоте сделавшего ей замечание пешехода
В Саратове женщина за рулем иномарки прокатила на капоте пешехода.Видео портала «ЧП-Саратов»
Полиция Саратова проверила жалобу 46-летней женщины о наезде на нее автомобиля на улице Челюскинцев.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, по словам заявительницы, автомобиль Hyundai Creta наехал на нее напротив дома №115а.
Напомним, ранее «КП-Саратов» писала, что иномарка наехала на женщину и несколько метров провезла ее на капоте. Причиной стало то, что гражданка заметила припаркованный на газоне автомобиль. Машина помяла саженцы деревьев. Женщина сделала замечание, но водитель не отреагировал, а наоборот, попытался продолжить движение.
Полиция установила, что за рулем была 47-летняя женщина.
Нарушение было зарегистрировано. Материалы проверки подготовлены для направления в администрацию, чтобы рассмотреть возможность привлечь гражданку к ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU