2019-12-18T14:00:54+03:00
Происшествия

Установлена личность женщины-автохама, которая провезла на капоте сделавшего ей замечание пешехода

Автомобиль заехал на тротуар и смял посаженные деревца
Екатерина Семенова
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В Саратове женщина за рулем иномарки прокатила на капоте пешехода.Видео портала «ЧП-Саратов»

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Полиция Саратова проверила жалобу 46-летней женщины о наезде на нее автомобиля на улице Челюскинцев.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, по словам заявительницы, автомобиль Hyundai Creta наехал на нее напротив дома №115а.

Напомним, ранее «КП-Саратов» писала, что иномарка наехала на женщину и несколько метров провезла ее на капоте. Причиной стало то, что гражданка заметила припаркованный на газоне автомобиль. Машина помяла саженцы деревьев. Женщина сделала замечание, но водитель не отреагировал, а наоборот, попытался продолжить движение.

Полиция установила, что за рулем была 47-летняя женщина.

Нарушение было зарегистрировано. Материалы проверки подготовлены для направления в администрацию, чтобы рассмотреть возможность привлечь гражданку к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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