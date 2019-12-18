Саратовское предприятие презентовало на международной выставке уникальный комплекс для определения чистоты воздуха

СЕГОДНЯ 12:58 2019-12-18T12:58:12+03:00

Он выявляет не только загрязняющие вещества, а также измеряет температуру, скорость ветра и влажность

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Разработка саратовского предприятия представлена на международном форуме-выставки в «Сколково».

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики региона, в технопарке «Сколково» работает выставка «Чистая страна». На ней ОАО «Лига» презентовало передвижной экологический пост ПЭП-1-1М для автоматического отбора проб атмосферного воздуха.

Комплекс является уникальным и позволяет в непрерывном режиме получать данные о 27 загрязняющих веществах. Причем помимо стандартных загрязнителей, еще выявляет ароматические углеводороды и фенол.

Кроме того, оборудование измеряет температуру воздуха, давление, влажность, скорость и направление ветра.

При чем первые данные поступают уже через 20 минут после развертывания комплекса.

- Возможности поста высоко оценили специальный представитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, — отметили в Минпроме.

Два таких комплекса закуплены для Росприроднадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU