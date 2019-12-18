Саратовское предприятие презентовало на международной выставке уникальный комплекс для определения чистоты воздуха
Разработка саратовского предприятия представлена на международном форуме-выставки в «Сколково».
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики региона, в технопарке «Сколково» работает выставка «Чистая страна». На ней ОАО «Лига» презентовало передвижной экологический пост ПЭП-1-1М для автоматического отбора проб атмосферного воздуха.
Комплекс является уникальным и позволяет в непрерывном режиме получать данные о 27 загрязняющих веществах. Причем помимо стандартных загрязнителей, еще выявляет ароматические углеводороды и фенол.
Кроме того, оборудование измеряет температуру воздуха, давление, влажность, скорость и направление ветра.
При чем первые данные поступают уже через 20 минут после развертывания комплекса.
- Возможности поста высоко оценили специальный представитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, — отметили в Минпроме.
Два таких комплекса закуплены для Росприроднадзора.
ИСТОЧНИК KP.RU