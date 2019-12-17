Главврач саратовской клиники требовала у подчиненных часть зарплаты
Она собрала за полгода 1,2 млн рублей
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В Саратове завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главврача местной больницы.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, медика обвиняют в злоупотреблениях.
По версии следствия, с января по июнь главврач требовала от подчиненных деньги — те надбавки к зарплате, которые им были начислены. В общей сложности женщина собрала с сотрудников 1 205 000 рублей.
Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ региона.
Дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU