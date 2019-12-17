2019-12-17T09:11:29+03:00
Происшествия

Саратовец арендовал пять приставок PlayStation и Xbox и сдал их в ломбард

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Присвоение»
Ольга Симонова
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В Ленинском районе Саратова полиция вчера, 16 декабря, поймала нечестного арендодателя-вора.

- Безработный 31-летний мужчина обратился с заявлением 9 октября и рассказал, что в августе выложил на одном из сайтов объявление, что сдаст в аренду приставки PlayStation и Xbox, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Неизвестный позвонил ему 14 сентября и сказал, что хочет взять четыре консоли, а 17 сентября — еще одну, а после перестал выходить на связь и платить за арендованную технику.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Присвоение» и спустя два месяца доставили в отдел 30-летнего мужчину, который во всем признался и рассказал, что сдал приставки в ломбард за 24 тыс. рублей, а деньги потратил.

Злоумышленнику выписали подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Саратовец арендовал пять приставок PlayStation и Xbox и сдал их в ломбард