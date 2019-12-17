Жительница Калининска зарезала собутыльника и отправилась в колонию

СЕГОДНЯ 08:33 2019-12-17T08:33:47+03:00

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В Калининске Саратовской области осудили 42-летнюю местную жительницу. Ее признали виновной в убийстве.

- Днем 25 декабря 2018 года женщина пила в компании молодых людей в квартире. Во время пьянки гражданка поссорилась с 33-летним знакомым, схватила нож и ударила его в грудь. Потерпевший скончался, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Во время суда злоумышленница раскаялась. Ее приговорили к 6,5 года в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU