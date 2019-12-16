2019-12-16T16:39:01+03:00
Звезды

Новогодние елки в консерватории Саратова

Екатерина Семенова
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Саратовская консерватория приглашает маленьких и юных зрителей на театрально-музыкальное новогоднее представление по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева» в интерпретации Евгения Шварца.

Сказочный спектакль пройдет в Театральном зале консерватории 29, 30 декабря и 4, 5, 6 января в 10:00 и 13:30, а 2 и 3 января — в 13:30. Маленьких гостей ждет невероятно красивая и трогательная история о добре, любви и преданности, музыкальная и танцевальная феерия в исполнении студентов второго курса Театрального института СГК имени Л. В. Собинова (мастерская Народного артиста РСФСР Григория Аредакова, режиссер — Заслуженный артист России Виктор Мамонов).

Удивительные, яркие костюмы и декорации, любимые герои и знакомый с детства сюжет с элементами современной режиссуры и их эффектным трехмерным воплощением. Так, при появлении Снежной Королевы над зрителями распахивается 12-метровое белое полотно, имитирующее снежный путь злой владычицы. Но, конечно же, добро победит и Герда, спев Каю лирическую песню на мотив «Метели» Г. Свиридова, растопит лед в его заколдованном сердце.

После представления, которое продлится около часа, без антракта, дети в сопровождении сказочных героев, смогут поводить хороводы вокруг красавицы-елочки вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой. Малышей ждут веселые конкурсы с песнями и танцами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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