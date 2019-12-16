В Саратове УК почистили 904 двора

СЕГОДНЯ 16:09 2019-12-16T16:35:08+03:00

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В Саратовской области УК начали убирать территории от снега и наледи после снегопада.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГЖИ региона, сегодня в областном центре 1 884 дворника и 14 единиц спецтехники расчистили 904 двора, по мере необходимости работали на крышах.

В регионе привели в порядок 3,5 тыс. придомовых территорий, часть из них — с использованием 392 единиц спецтехники. Рекордсменом уборки стал Балаковский район, где расчищено 1 085 дворов, в Энгельсском районе затронуто 583 территории.

ИСТОЧНИК KP.RU