В Саратове УК почистили 904 двора
Работали 1 884 дворника
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В Саратовской области УК начали убирать территории от снега и наледи после снегопада.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГЖИ региона, сегодня в областном центре 1 884 дворника и 14 единиц спецтехники расчистили 904 двора, по мере необходимости работали на крышах.
В регионе привели в порядок 3,5 тыс. придомовых территорий, часть из них — с использованием 392 единиц спецтехники. Рекордсменом уборки стал Балаковский район, где расчищено 1 085 дворов, в Энгельсском районе затронуто 583 территории.
ИСТОЧНИК KP.RU