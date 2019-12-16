Прокуратура Краснокутского района закрыла четыре сайта по продаже медсправок
Ресурсы заблокированы
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Усилиями прокуратуры Краснокутского района в интернете заблокированы сайты по продаже медсправок.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, мониторинг показал четыре ресурса, где была размещена информация по продаже листков нетрудоспособности, медицинских справок в обход установленного федеральным законодательством порядка их получения.
Прокуратура района направила в суд иск о признании этой информации, доступной в общем пользовании для всех, запрещенной к распространению в стране.
Сайты заблокировали.
ИСТОЧНИК KP.RU