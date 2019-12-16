Новогодние сюрпризы «Музыкальной гостиной» в саратовской консерватории

СЕГОДНЯ 15:13 2019-12-16T16:16:22+03:00

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23 декабря, в 18.30, в Большом зале саратовской консерватории гостеприимно распахнет для зрителей свои двери «Музыкальная гостиная». И хотя все концерты этого проекта по-своему интересны и необычны, в преддверии Нового года будет нечто особенное.

В праздничной новогодней программе прозвучат популярные концертные пьесы Л.В. Бетховена, К. Дебюсси, Ж. Массне, Ф. Листа, Ж. Арбана, Д. Шостаковича, Р. Леонковалло, И. Дунаевского, джазовые композиции и современные обработки пьес А. Цыганкова, Саратовского композитора Владимира Мишле, группы ABBA, в общем, все то, что точно настроит на новогодний лад. Зрителей ждут приятные сюрпризы. Один из них — веселые новогодние колядки и гадания — настоящее театрализованное представление от участников фольклорного ансамбля «Артель» (кафедры народного пения и этномузыкологии СГК имени Л.В. Собинова), которое придаст концерту особый колорит и позволит окунуться в новогодние и Рождественские традиции русской старины.

«Новогодняя музыкальная гостиная» — это особая, теплая и уютная атмосфера, заряд творчества, бодрости и праздничного настроения в компании замечательных музыкантов — лауреатов всероссийских и международных конкурсов: Татьяны Сафоновой (фортепиано), Жанны Назарьянц (фортепиано), Ольги Кийовски (орган), Александра Даниленко (труба), Дмитрия Тупицына (виолончель), Татьяны Грачёвой (домра), Владимира Грачёва (баян), Евгении Каплун (вокал), Алины Платоновой (фортепиано), Месропа и Камиллы Бадалян (скрипка), Владимира Решетова (кларнет), Марии Чистиковой (ударные), Марии Бондаренко (народное пение) и бессменной ведущей мероприятия – Елены Пономарёвой.

Приходите всей семьей, с друзьями, заведите добрую новогоднюю традицию — встречаться в «Музыкальной гостиной»!

ИСТОЧНИК KP.RU