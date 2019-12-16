В СГТУ завершил работу всероссийский экофорум

СЕГОДНЯ 15:02 2019-12-16T16:11:00+03:00

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В СГТУ имени Гагарина Ю. А. завершил свою работу Всероссийский научно-общественный форум «Экологический форсайт».

В рамках форума состоялись:

- Всероссийская научно-практическая конференция «Экологический мониторинг опасных промышленных объектов: современные достижения, перспективы и обеспечение экологической безопасности населения»;

- Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ молодых ученых «Экологические проблемы антропогенно нарушенных территорий (ЭПАНТ): обработка, утилизация и рециклинг отходов I-II классов опасности, обеспечение экологической безопасности»;

- Конкурс социальной экологической рекламы «ЭкоХОД: отХод-доХод» (плакаты, видеоролики, клипы, мультзаставки и т. д.);

- Панельная сессия «Лучшие практики экологического просвещения разных категорий населения регионов»;

- Круглый стол «Формы участия студенческой молодежи в решении экологических проблем регионов».

В форуме приняли участие представители из 32 городов России, 58 университетов, 12 общественных организаций, десяти НИИ, в том числе трех НИИ РАН, профильных министерств и ведомств.

В работе форума особое внимание уделялось участию молодежи в реализации национального проекта «Экология», в решении практических задач по улучшению экологического состояния в регионе за счет ликвидации незаконных свалок, улучшения состояния водных объектов, установки очистных сооружений, увеличения объема переработки твердых бытовых отходов, повышения экологической грамотности населения.

На пленарной сессии Всероссийской научно-практической конференции «Экологический мониторинг опасных промышленных объектов: современные достижения, перспективы и обеспечение экологической безопасности населения» выступили ведущие российские ученые:

- Владимир Булгаков (директор института проблем мониторинга ФГБУ «НПО «Тайфун»). Оценка уровня загрязнения объектов окружающей среды в Российской Федерации.

- Елена Тихомирова (д. биол. наук, проф., зав. кафедрой экологии СГТУ имени Гагарина Ю.А., г. Саратов). Российский опыт организации экологического мониторинга опасных промышленных объектов.

- Андрей Васильев (д. техн. наук, проф. зав. кафедрой Самарского государственного технического университета). Формирование и развитие кластера вторичных ресурсов Самарской области.

- Артем Колесников (канд. техн. наук, с.н.с. Технологического центра «Экохимпроект» РХТУ им. Д.И. Менделеева). Направления применения вторичных ресурсов от утилизации и обезвреживания отходов.

- Любовь Ольшанская (д. хим. наук, проф., профессор кафедры «Природная и техносферная безопасность» СГТУ имени Гагарина Ю.А.). Утилизация никеля, цинка, железа из отходов гальваношламов.

- Иван Казаринов (д. хим. наук, проф., зав. кафедрой физической химии ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г.Чернышевского»). Биоконверсия органических веществ сточных вод в электричество с помощью микробных топливных элементов.

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На трех секционных сессиях конференции были представлены 28 докладов по ключевым направлениям исследований по организации и проведению мониторинга опасных объектов.

На заочном этапе Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ молодых ученых ЭПАНТ-2019 были рассмотрены 42 проекта, 20 из которых выбраны в финал конкурса по двум номинациям: аналитические проекты и технологические проекты (с предложением технологий, разработок, авторских идей с патентами и т. д.). Все финалисты выступили с презентациями проектов, в итоге 11 проектов были отмечены дипломами и ценными подарками.

Особый интерес вызвал конкурс социальной экологической рекламы «ЭкоХОД: отХод-доХод»: более 50 работ – плакаты, авторы которых школьники разных возрастов, студенты; 15 видеороликов и клипов, представленных как отдельными авторами, так и творческими коллективами. В финале были награждены по всем номинациям в разных возрастных группах 15 участников.

В панельной сессии «Лучшие практики экологического просвещения разных категорий населения регионов» участвовали 35 учителей школ города Саратова и области, руководители экологических центров, воспитатели-организаторы, были представлены видеоуроки на экологические темы, разные формы работы с детьми и подростками. Десять образовательных проектов отмечены дипломами и ценными призами.

Программа круглого стола «Формы участия студенческой молодежи в решении экологических проблем регионов» вызвала большой интерес у представителей ФГУП «РосРао», экологических служб из других регионов и коллег по образовательной деятельности. Презентация по итогам круглого стола будет представлена на одной из сессий в Сколково при подведении итогов года реализации нацпроекта «Экология».

По итогам работы форума будет подготовлена и опубликована резолюция.

Организаторами мероприятия являются: СГТУ имени Гагарина Ю. А., ФГУП «РосРАО», Всероссийское общество охраны природы.

ИСТОЧНИК KP.RU