Регоператор и Минприроды провели встречи с населением районов Правобережья

СЕГОДНЯ 14:57 2019-12-16T16:03:24+03:00

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В преддверии начала работы в Зоне деятельности 2 руководитель Регионального оператора Михаил Андреев совместно с представителями Министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области провел информационно-разъяснительные встречи с населением. Мероприятия прошли во всех районах Правобережья, где в 2020 году услугу по обращению с ТКО начнет оказывать Регоператор.

Встречи проходили в течение ноября — декабря и были организованы главами муниципальных районов. На них, помимо представителей администраций, присутствовали руководители бюджетных учреждений, бизнеса, местное население. Все участники могли задать интересующие вопросы, на которые получали подробные и развернутые ответы.

В ходе встреч представители областного Министерства природных ресурсов и экологии разъясняли принципы формирования территориальной схемы обращения с ТКО, рассказывали о порядке формирования транспортных потоков. Особенно подчеркивалось, что схема и транспортные потоки разработаны в строгом соответствии с действующим законодательством, требованиями регулирующих документов и контролируются несколькими надзорными органами, в том числе прокуратурой, Роспотребнадзором, Росприроднадзором и самим министерством.

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Директор Регоператора Михаил Андреев подробно рассказывал о подготовке к работе в Зоне деятельности 2. В Правобережье планируется установка контейнеров в местах для сбора ТКО, которые определили органы местного самоуправления, и обновление парка спецтехники, которая будет работать в районах.

Почти во всех районах присутствующих на встречах интересовал ряд вопросов, в том числе безопасность действующих полигонов, какие виды отходов можно складировать в контейнеры для ТКО, порядок оплаты новой услуги и предоставления субсидий на нее. Представители министерства природных ресурсов и экологии региона разъяснили, что все восемь полигонов, которые будут работать в Правобережье соответствуют санитарным требованиям, оснащаются весовым оборудованием и линиями сортировки ТКО. Все полигоны прошли проверку и подтвердили свое соответствие требованиям законодательства и имеют достаточный ресурс для продолжения работы.

- Совместно с Минприроды мы провели встречи во всех районах, где в 2020 году будет переход на новую систему обращения с ТКО. В нескольких из них они проводились не один раз, чтобы все желающие могли прийти и задать вопросы. Все изменения происходят при полной открытости профильного министерства и Регоператора, — заявил Михаил Андреев.

ИСТОЧНИК KP.RU