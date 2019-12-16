2019-12-16T14:23:21+03:00
Общество

На саратовские прилавки не попало 20 тонн опасного казахского винограда

Груз без маркировки отправили обратно
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратовской области в минувшую пятницу, 13 декабря, на фитосанитарном посту «Озинки» инспекторы регионального Управления Россельхознадзора выявили опасный груз.

- Из Республики Казахстан в РФ пытались ввезти 20 тонн свежего винограда без маркировки с наименованием продукции, страной ее происхождения, — сообщили «КП-Саратов» в областном Россельхознадзоре.

Грузу запретили въезд в страну, отправили обратно, а виновника привлекли к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новоузенском районе двоюродных братьев арестовали за жестокое убийство мужчины
Новогодние елки в консерватории Саратова
Панков: Дольщикам ЖСК «Возрождение» нужен график строительства, чтобы контролировать работы
В столкновении трех авто в Саратове пострадал ребенок
В Саратове УК почистили 904 двора
Прокуратура Краснокутского района закрыла четыре сайта по продаже медсправок
Открылся стадион «Зимний» на 5-й Дачной
Новогодние сюрпризы «Музыкальной гостиной» в саратовской консерватории
В СГТУ завершил работу всероссийский экофорум
Регоператор и Минприроды провели встречи с населением районов Правобережья
На саратовские прилавки не попало 20 тонн опасного казахского винограда
В Саратове суд обязал администрацию сохранить памятник культурного наследия
В Саратовскую область не пустили 50 кг подозрительных консервов из Казахстана
Предупреждение судебных приставов вынудило организацию в Вольске выдать рабочим более 80 тыс. рублей
Партийцы помогли ветерану войны, которого родственники выгнали из дома
Крупнейший международный экспертный форум пройдет в Президентской академии в начале следующего года
Фура и «Нива» после столкновения на трассе под Энгельсом вылетели в кювет
В Энгельсе квартирант оставил пенсионерку без телевизора
На Предмостовой площади силовики с оружием захватили двух граждан
В Красноармейском районе мужчины не смогли оправдать незаконную охоту
Саратовские прыгуны завоевали медали всероссийских соревнований
В следующем году из аварийных домов Саратовской области переселят тысячу человек
В Саратове водителей с немытыми номерами будут ловить с завтрашнего дня
В поселке Солнечный рецидивист украл из магазина 30 тыс. рублей и сигареты
В Хвалынске пытавшегося дать взятку ДПСнику мужчину «спасли» двое детей
В Энгельсе маршрутка с пассажирами врезалась в столб
Сегодня в Саратов запрещен въезд грузовикам
Михаил Сиденко прокомментировал ситуацию с неработающими трамваями в Саратове