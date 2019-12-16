На саратовские прилавки не попало 20 тонн опасного казахского винограда
Груз без маркировки отправили обратно
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В Саратовской области в минувшую пятницу, 13 декабря, на фитосанитарном посту «Озинки» инспекторы регионального Управления Россельхознадзора выявили опасный груз.
- Из Республики Казахстан в РФ пытались ввезти 20 тонн свежего винограда без маркировки с наименованием продукции, страной ее происхождения, — сообщили «КП-Саратов» в областном Россельхознадзоре.
Грузу запретили въезд в страну, отправили обратно, а виновника привлекли к административной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU