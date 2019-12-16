На саратовские прилавки не попало 20 тонн опасного казахского винограда

СЕГОДНЯ 14:23 2019-12-16T14:23:21+03:00

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В Саратовской области в минувшую пятницу, 13 декабря, на фитосанитарном посту «Озинки» инспекторы регионального Управления Россельхознадзора выявили опасный груз.

- Из Республики Казахстан в РФ пытались ввезти 20 тонн свежего винограда без маркировки с наименованием продукции, страной ее происхождения, — сообщили «КП-Саратов» в областном Россельхознадзоре.

Грузу запретили въезд в страну, отправили обратно, а виновника привлекли к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU