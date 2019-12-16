В Саратове суд обязал администрацию сохранить памятник культурного наследия

СЕГОДНЯ 14:20 2019-12-16T14:40:01+03:00

Было установлено, что администрация не предпринимала мер

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В Заводском районе Саратова суд встал на защиту прав граждан и обязал администрацию города сохранить объект культурного наследия регионального значения.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, речь идет о доме 1951 года на Киевской, 1 «Детский сад «12. 1951 год».

Было установлено, что администрация бездействовала. В частности, в комитет по градостроительству и архитектуре не направлено заявление о выдаче задания на проведение работ по сохранению здания, не разработана проектно-сметная документация.

Администрация обжаловала решение суда, но апелляция оставлена без удовлетворения.

ИСТОЧНИК KP.RU