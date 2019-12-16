Предупреждение судебных приставов вынудило организацию в Вольске выдать рабочим более 80 тыс. рублей
Граждане недополучили зарплату
Изменить размер текста:
По решению суда частную охранную организацию Вольска обязали выплатить своим работникам свыше 80 тыс. рублей.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, руководитель должника-организации знал об этом, однако деньги не отдавал.
Спустя несколько дней после разъяснения о последствиях удержания денег, которые могут привести к уголовной ответственности, начальство компании отдало рабочим необходимую сумму.
ИСТОЧНИК KP.RU