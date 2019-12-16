Предупреждение судебных приставов вынудило организацию в Вольске выдать рабочим более 80 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 14:06 2019-12-16T14:06:10+03:00

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По решению суда частную охранную организацию Вольска обязали выплатить своим работникам свыше 80 тыс. рублей.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, руководитель должника-организации знал об этом, однако деньги не отдавал.

Спустя несколько дней после разъяснения о последствиях удержания денег, которые могут привести к уголовной ответственности, начальство компании отдало рабочим необходимую сумму.

ИСТОЧНИК KP.RU