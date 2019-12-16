Крупнейший международный экспертный форум пройдет в Президентской академии в начале следующего года

СЕГОДНЯ 13:38 2019-12-16T13:38:31+03:00

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15-16 января 2020 года в стенах Президентской академии (Москва) пройдет XI Гайдаровский форум «Россия и мир: Вызовы нового десятилетия».

Гайдаровский форум — крупнейший международный экспертный форум, проходящий на территории РАНХиГС с 2010 года. Он объединяет ведущих мировых ученых и политиков, представителей финансовых кругов и глобальной бизнес-элиты.

В 2019 году на Х юбилейном Гайдаровском форуме выступили 773 эксперта из России, Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки. Масштабное событие посетили свыше 10 тыс. участников, а его онлайн-аудитория превысила 205 тыс. человек. Ключевыми темами Х Гайдаровского форума стали национальные ценности и глобальные тренды, стратегия России на 2018–2024 годы, научно-технологическое развитие и цифровизация, современное государственное управление и политические тенденции, образование и экономический рост, и множество других тем. Гайдаровский форум — 2019 широко освещался в средствах массовой информации в нашей стране, в мировых СМИ, в прессе стран СНГ.

Преподаватели и студенты Поволжского института управления имени П. А. Столыпина РАНХиГС каждый год становятся активными участниками Форума. Заведующий кафедрой государственного и муниципального управления ПИУ РАНХиГС, участник Форума 2018 и 2019 годов Наталья Гегедюш рассказала о значении масштабного научного мероприятия: «Непосредственное участие в Гайдаровском форуме — это возможность не только услышать самую актуальную информацию из уст разработчиков и ответственных исполнителей по всем направлениям реализации государственной политики, но и возможность задать вопросы и узнать личное мнение экспертов. Но самое важное происходит в течение всего года, поскольку запускается цепная реакция: участвуя в заседаниях и рабочих группах при органах власти мы рассказываем о перспективных подходах и практиках публичного управления и развития гражданского общества. Новое знание влечет и актуализацию содержания образовательных программ, реализуемых нашим Институтом».

- Гайдаровский форум — это место концентрации государственных служащих. На панельных заседаниях обсуждаются стратегии развития государства, регионов, городов в направлениях экономики, политики, социальной сферы, — отметил студент ПИУ РАНХиГС, обладатель звания «Студент года РАНХиГС» в 2019 году, участник Форума 2018 и 2019 годов Николай Емельянов. — Гайдаровский форум открыт для студентов. Это возможность увидеть, как реализуется на практике в масштабах страны то, что студенты ежедневно изучают на занятиях. Форум — это возможность открыть для себя новые направления исследований, получить конкурентные преимущества для научных работ. Такие мероприятия — это всегда толчок к развитию, появлению новых идей. Может, приехав домой, ты поймешь, что нужно поменять, чтобы жить в городе, регионе и стране стало лучше.

Участие в Гайдаровском форуме бесплатное, по предварительной регистрации. Узнать более подробную информацию о Форуме и зарегистрироваться можно на официальном сайте мероприятия gaidarforum.ru.

Организаторы XI Гайдаровского форума — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Институт экономической политики имени Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.

ИСТОЧНИК KP.RU