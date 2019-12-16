Фура и «Нива» после столкновения на трассе под Энгельсом вылетели в кювет

СЕГОДНЯ 13:38 2019-12-16T14:32:55+03:00

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В Энгельсском районе Саратовской области случилось ДТП в районе села Красный Яр.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла в 12:40.

По предварительным данным, водитель большегруза не справился с управлением. Фура столкнулась с автомобилем «Нива». Послу удара обе машины вылетели в кювет.

Оба водителя пострадали и были госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU