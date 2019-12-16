Фура и «Нива» после столкновения на трассе под Энгельсом вылетели в кювет
Оба водителя госпитализированы
Фото ГИБДД по Саратовской области
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В Энгельсском районе Саратовской области случилось ДТП в районе села Красный Яр.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла в 12:40.
По предварительным данным, водитель большегруза не справился с управлением. Фура столкнулась с автомобилем «Нива». Послу удара обе машины вылетели в кювет.
Оба водителя пострадали и были госпитализированы.
ИСТОЧНИК KP.RU