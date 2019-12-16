В Энгельсе квартирант оставил пенсионерку без телевизора

СЕГОДНЯ 13:31 2019-12-16T13:31:22+03:00

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Полиция Энгельсского района раскрыла кражу у 74-летней гражданки.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с 16:00 5 декабря до 14:15 6 декабря ее 27-летний квартирант забрал и не вернул телевизор.

Выяснилось, что мужчина сдал технику в комиссионный магазин.

Вчера, 15 декабря, гражданина доставили в отдел, у него изъяли залоговый билет комиссионки.

На мужчину завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU