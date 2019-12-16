На Предмостовой площади силовики с оружием захватили двух граждан

СЕГОДНЯ 13:28 2019-12-16T14:32:20+03:00

Они вытащили их из машины

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Очевидцы сообщают о силовой операции по захвату неизвестных граждан на Предмостовой площади в Саратове.

Как рассказал «КП-Саратов» свидетель, на выезде из Саратова люди в масках и бронежилетах с оружием остановили и вытащили из двух остановленных для проверки автомобилей нескольких мужчин и пересадили их в свои авто.

Вооруженные сотрудники ДПС, дежурящие на посту ГИБДД при въезде на мост, непосредственного участия в захвате не принимали.

В УМВД Саратова пока не смогли сообщить подробностей операции.

ИСТОЧНИК KP.RU