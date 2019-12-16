2019-12-16T13:05:24+03:00
Общество

В следующем году из аварийных домов Саратовской области переселят тысячу человек

В 2019 году удалось расселить только 79 человек
Екатерина Семенова
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В Саратовской области до конца 2020 года планируется расселить около тысячи человек, проживающих в аварийных домах.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве строительства и ЖКХ региона, в 2019 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» были расселены 79 человек из 45 квартир.

Всего в рамках областной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» планируется расселить 371 многоквартирный дом площадью 153 тыс. кв. м, признанный аварийным до 1 января 2017 года в восьми муниципальных образованиях области: Балаковский, Саратовский районы, города Балашов, Вольск, Пугачев, Саратов, Горновское МО Краснопартизанского района, Степновское МО Советского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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