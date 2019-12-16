2019-12-16T12:52:16+03:00
Происшествия

В поселке Солнечный рецидивист украл из магазина 30 тыс. рублей и сигареты

Мужчину задержали
Дарья Вострикова
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Полиция поселка Солнечный раскрыл кражу из магазина по продаже слабоалкогольных напитков на улице проспект Строителей.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 11 декабря с 4:00 до 5:00 неизвестный унес оттуда 30 тыс. рублей, блоки с сигаретами, ресивер для видеокамеры.

Сумма ущерба составила 50 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 47-летнего слесаря-сварщика.

Мужчина во всем признался после чего отправился под подписку о невыезде ждать решения уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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