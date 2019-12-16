В поселке Солнечный рецидивист украл из магазина 30 тыс. рублей и сигареты
Мужчину задержали
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Полиция поселка Солнечный раскрыл кражу из магазина по продаже слабоалкогольных напитков на улице проспект Строителей.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 11 декабря с 4:00 до 5:00 неизвестный унес оттуда 30 тыс. рублей, блоки с сигаретами, ресивер для видеокамеры.
Сумма ущерба составила 50 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 47-летнего слесаря-сварщика.
Мужчина во всем признался после чего отправился под подписку о невыезде ждать решения уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU