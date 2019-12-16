В Хвалынске пытавшегося дать взятку ДПСнику мужчину «спасли» двое детей

СЕГОДНЯ 12:37 2019-12-16T12:37:37+03:00

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В Хвалынске осудили 29-летнего местного жителя. Его признали виновным в покушении на дачу взятки.

- Днем 14 ноября мужчина катался на ВАЗ-21103 по городу без прав. Его остановили сотрудники ДПС. Нарушитель не захотел административного наказания и подсунул 1 750 рублей под планшет с протоколами, но правоохранители пресекли попытку подкупа, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Суд приговорил злоумышленника к двум месяцам лишения свободы условно и полугодовому испытательному сроку. От более серьезного наказания жителя Хвалынска спасло наличие на иждивении двух маленьких детей.

ИСТОЧНИК KP.RU